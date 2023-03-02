盤中速報 - 四維航(5608)急拉2.06%報29.75元，成交13,961張

四維航(5608-TW)近5分K漲速2.06%，02日09:14報29.75元，成交13,961張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

四維航(5608-TW)近5日股價上漲9.66%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+656 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+505 張
  • 融資增減：+1,423 張
  • 融券增減：+680 張

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