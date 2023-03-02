盤中速報 - 四維航(5608)急拉2.06%報29.75元，成交13,961張

四維航(5608-TW)近5分K漲速2.06%，02日09:14報29.75元，成交13,961張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價上漲9.66%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+656 張
- 外資買賣超：+151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+505 張
- 融資增減：+1,423 張
- 融券增減：+680 張
最新相關新聞
四維航(5608-TW)近5分K漲速2.06%，02日09:14報29.75元，成交13,961張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價上漲9.66%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.48%
$11,748
原投組報酬率
+9.23%
$10,923
投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%