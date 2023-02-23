盤中速報 - 四維航(5608)股價大漲至26.35元，漲幅達7.11%

四維航(5608-TW)23日10:29股價上漲1.75元，報26.35元，漲幅7.11%，成交15,292張。
四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
近5日股價上漲4.24%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,273 張
- 外資買賣超：+1,262 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-323 張
- 融券增減：+16 張
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