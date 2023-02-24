盤中速報 - 四維航(5608)股價大漲至27.95元，漲幅達7.09%

四維航(5608-TW)24日11:06股價上漲1.85元，報27.95元，漲幅7.09%，成交38,410張。
四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
近5日股價上漲9.66%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,187 張
- 外資買賣超：+2,041 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+146 張
- 融資增減：+1,054 張
- 融券增減：+122 張
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