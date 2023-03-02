【遠東商銀】中國數據強勁，提振風險貨幣

◆USD/JPY

週三公布的 au Jibun Bank 日本 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 47.7，為 2020 年 9 月以來最低，並據評級機構惠譽稱，若日本央行 (BOJ) 改變政策，可能影響日本大型銀行的信用狀況，而且 BOJ 審議委員中川順子表示，經濟尚未可持續實現 2% 通貨膨脹目標，BOJ 必須維持寬鬆貨幣政策，但日本通貨膨脹率遠超過目標，央行十年期公債收益率目標浮動區間上限 0.5% 持續受考驗，料 BOJ 可能在下周政策會議採取進一步措施解決對債券市場強力干預造成的市場扭曲，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於 136.47 高點。

隨著中國官方與財新 2 月製造業 PMI 分別以近十一年和八個月最快速度擴張達 52.6 及 51.6，激發風險情緒而削弱美元，並據 12 月短觀調查預測本財政年美元兌日圓平均匯率為 130.75，而且日本公司可能在 3 月底財政年結束前匯回日圓，打壓美元兌日圓至低點 135.24。隨後標準普爾 (S&P) 全球調查美國 2 月製造業 PMI 終值為 47.3 低於初值，並據美國公布 1 月建築支出意外較前月跌 0.1%，而且美國供應管理協會 (ISM) 表示 2 月製造業 PMI 連續四個月收縮達 47.7，但工廠活動開始回穩及新訂單分項指數回升，而且明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利對美國聯邦準備理事會 (FED) 下次會議加息 25 或 50 個基點均持開放態度，限制美元下跌。預估今日美元兌日圓阻力於 136.20-40，支撐於 135.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示第四季實質國內生產總值 (GDP) 較前季增長 0.5% 為一年來最弱，但中國 2 月製造業與服務業強勁擴張，而且中國本周可能發布政策鞏固經濟復甦，激勵澳幣和紐元等風險貨幣，而且 S&P 全球 2 月製造業 PMI 調查，德、法兩國分別為 46.3 及 47.4 仍疲弱，歐元區則持平初值 48.5，但德國 2 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較上年同期升 8.7% 及 9.3% 高於預期，扶助歐元兌美元穩守 1.0564 低點。

隨後評級機構穆迪上調歐元區年經濟增長預測，而且德國央行總裁納格爾表示，歐洲央行 (ECB) 或需在 3 月後大幅加息及 7 月開始加速縮減資產負債表，推升歐元兌美元至高點 1.0691。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0620-40，阻力於 1.0720-40。

◆GBP/USD

週三英國零售業聯盟 (BRC) 表示截至 2 月的十二個月中，英國零售商店價格漲幅創紀錄達 8.4%，並據全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 數據顯示英國 2 月房屋價格較去年同期降 1.1%，為近三年來首降，而且英國 1 月抵押貸款批准件數創 2009 年以來最低 39,637 件，但 S&P 全球 / CIPS 調查 2 月英國製造業 PMI 升至 49.3，60% 製造商更預計未來十二個月產出上升，提振英鎊兌美元至 1.2088 高點。隨著英國央行 (BOE) 總裁貝利稱尚未決定 3 月是否需要再次加息，暗示緊縮週期或已結束，推低英鎊兌美元匯價至低點 1.1963。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2000-20，阻力於 1.2110-30。

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