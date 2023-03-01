中國製造業PMI升至2012年4月以來新高 港股大漲5%

最新數據顯示，中國 2 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 52.6，寫下 2012 年 4 月以來新高，顯示景氣持續升溫，2 月財新製造業 PMI 也升至 51.6，重返擴張區間，香港恒生科技指數應聲驟漲逾 5%。

中國國家統計局周三（1 日）公布的數據顯示，2 月官方製造業 PMI 為 52.6，前值為 50.1；官方非製造業 PMI 為 56.3，前值為 54.4。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2 月「穩經濟」政策效應進一步顯現，加上疫情衝擊消退等有利因素，企業加快復工復產腳步，經濟持續回升，進而帶動製造業、非製造業商務活動指數、綜合 PMI 產出指數等三大指數均連續第二個月處於擴張區間。

PMI 數據出爐後，A 股市場三大指數同步翻紅，滬指周三盤中勁揚近 1%，收復 3,300 點關卡，兩市上漲個股超過 2,200 檔，通訊服務、數據安全、國產軟體類股漲幅較大。恒生指數科技指數也大漲逾 5%。

此外，據《財新網》報導，2 月財新製造業 PMI 為 51.6，較 1 月升 2.4 個百分點，為去年 8 月來首次高於臨界點，並寫下去年 7 月來最高紀錄。此走勢與官方製造業 PMI 一致。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2 月經濟加快回暖，供求擴張，外需提振，就業開始復甦，製造業企業對未來景氣更有信心，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。

不過，王喆也說，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活完全正常化尚需時日。因此，政府才會宣示要把恢復和擴大消費擺在優先位置。收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時間，相關政策的制定和落實，必須更加著墨於增加勞工收入和改善市場預期。