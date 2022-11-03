美國大型航空積極與機師談判加薪 但進度並不樂觀

美國航空業者開始賺錢，機師也希望分一杯羹。

幾家大型航空公司正在談判新的機師合約，但到目前為止，與工會的談判進展並不順利。本周代表美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 約 30000 名機師的工會拒絕了資方提出的合約。

隨著航空業從新冠疫情中復甦，緊張局勢隨之而來。疫情摧毀了旅遊需求，促使航空公司在 2020 年創下約 350 億美元的新高虧損。疫情也破壞了與機師、空服員和其他團體的合約談判，造成如今全產業都得談判合約的局面。

航空業者正面臨著應對機師短缺和控制成本的雙重挑戰。與此同時，在兩年極端供需變化後，機師工會要求更高的工資和更好的班表。

雙方也都在關注持續高通膨的風險。

美國航空波音 737 機長兼聯合機師協會發言人塔傑 (Dennis Tajer) 說，「我們被通貨膨脹壓垮了，公司賺錢了，這都是毫無疑問的。」該協會代表該航空公司約 15000 名機師。「現在真正的焦點是工作與生活的平衡以及恢復航空公司的信賴度，而不是靠機師的廉價勞動達成這些成就。」

分析師表示，新的勞動合約肯定會推高航空公司的成本。員工薪酬與燃油都是業者最大的支出。但是機師供不應求，小型航空公司的機師也因此獲得巨額的加薪，因此在大型航空公司爭奪機師時，確保簽下合約符合業者的利益。

機師的薪酬因經驗和飛機類型而有很大差異，但大型航空公司的資深廣體客機機長的年薪可能超過 30 萬美元。

Raymond James 航空公司分析師西思 (Savanthi Syth) 說：「我現在覺得對於機師來說，能多要就多要。」

聯合機師協會 (APA) 周三 (2 日) 表示，其理事會拒絕了美國航空的臨時協議。美航在最新的兩年合約草案中提供約 19% 的加薪幅度；該航空公司今年稍早時提出 17% 的加薪幅度。

除了薪酬，APA 的塔傑表示，工會希望有更好的工作規定，例如更易於取消和增加航班的能力。主要航空公司工會表示，頻繁的班表變化和長途駕機損害了會員的生活質量。

本周稍早，聯合航空的機師以壓倒性多數拒絕了資方提出在 18 個月內加薪近 15% 的提案。聯航表示，它已與其機師工會航空公司機師協會 (ALPA) 合作，「達成一項全新、企先產業的協議，預計該協議將包括提高工資比率和其他改進措施。」

達美航空 (DAL-US) 的機師本周也投票決定，如果工會無法與資方達成協議，則可能進行罷工，但過程可能會很漫長。達美航空指出，投票結果不會影響其營運。

達美航空表示，雖然工會進行投票，但雙方「在談判中取得了重大進展，只剩下幾個合約細項需要解決」。

達美航空、西南航空 (LUV-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 機師工會已求助於聯邦調解以解決僵局。

美國航空、西南航空和聯合航空的空服員也在就要求更高的工資和更好的工時進行談判。退勤的機師和空服員已經在機場和公司總部進行抗議，要求改進合約，據說更多行動正在進行中。

航空公司現在正試圖在不讓投資人擔心公司財務的情況下完成談判。

美國航空 CEO 伊索姆 (Robert Isom) 在上個月底的財報電話會議上表示：「我們在談判時一定會要確保照顧好我們的團隊，同時也照顧好公司。」「這是我們的機師和空服員以及這家公司每個人的最大利益。所以一定會有雙贏的交易。」