標普500指數前景 多空繫於一線：200日均線

在經歷 1 月的強勁反彈後，美股 2 月全月走勢慘澹。標普 500 指數表現更顯弱勢，已連續 3 周下跌，且上周跌幅達 2.7%，創 2023 年以來最差單周表現，一度逼近 200 日均線 3940 點。

在宏觀前景不明確之下，投資人開始關注技術線形走勢。目前標普 500 指數距離 200 日移動均線大概只有 1% 的差距。如果跌破這個關鍵支撐點，恐將引發新一輪拋售。

摩根大通交易部門對此警告，如果標普 500 指數跌破關鍵技術支撐點 200 日移動均線，追隨趨勢的量化交易員們可能被迫拋售規模高達 500 億美元的股票。

200 日移動均線是一個長期指標，量化交易員們習慣使用該指標推測交易長期趨勢。如果價格突破 200 日均線指標，則可以尋找買入機會；反之如果跌破 200 日均線指標，則尋找賣出機會。

由柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 領導的小摩團隊表示，最近幾周美股的溫和下跌並沒有反映出 Fed 1 月利率決議以來升息預期的大幅上漲。他指出，歷史證明，按照當前的實際利率水平，標普 500 指數的估值被高估了 2.5 倍。

包括摩根士丹利大空頭威爾森 (Michael Wilson) 在內的其他市場策略師也警告，美股在 3 月面臨業績疲軟和估值偏高帶來的壓力。

另外，有些跡象顯示市場或許開始留意分析師對股市的警告，投資人對股票的情緒變得更加悲觀。

另外，數據統計顯示，上周交易員增加了近 30 億美元的標普 500 期指空頭部位，同時從 ETF 中撤離了 51 億美元資金。

不過在一片悲觀聲中，HSBC Bank Plc 策略師凱特納 (Max Kettner) 則認為，在經濟成長強勁且利率上升的預期已被消化之下，美股出現緩解性反彈的可能性更大。不過，他仍然建議做好風險對沖，包括買進更便宜的價值股或對利率不敏感的防禦性產業。