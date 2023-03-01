〈紐約匯市〉DXY震盪走高 本月強升2.8% 去年九月來首度收紅

美元指數周二 (28 日) 在震盪交易中小幅走高，月線強升 2.8%，是自 2022 年 9 月以來首度收紅，因投資人押注，隨著通膨居高不下，美國利率將在一段時間內維持於高檔，與此同時，投資人也對美國陷入經濟衰退感到不安。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2ˋ%，至 104.93，本月升 2.8%。

美債殖利率同樣走高，對通膨較敏感的 2 年期美債殖利率重返三個半月高點。

美元指數本月的反彈動能主要集中在最近幾周，因樂觀的經濟數據，推高了對聯準會 (Fed) 的升息預期，利率期貨市場已消化聯邦資金利率在 9 月達到 5.4% 高峰的預測，且市場幾乎排除今年降息的可能性。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「市場對 Fed 進行重定價，現在他們認為今年終點利率將會更高，降息空間會更小，這就是美元走強所反映出來的。」

不過，周二公布的經濟數據，表明 Fed 的升息行動已開始產生讓經濟成長降溫的預期效果，這稍微打擊了美元走勢。

美國公布 12 月 S&P CoreLogic Case Shiller 全國房價指數年增 5.8%，年增幅是 2020 年 8 月以來最小。另一方面，繼 1 月跌至 44.3 後，2 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 進一步下滑至 43.6，遜於市場預期，美國消費者信心指數也從前一月的 106 降至 102.9。

市場正在等待 3 月 10 日和 3 月 14 日的 2 月非農和消費者物價指數 (CPI) 數據，兩者都可能對 Fed 利率決策產生影響。

美元兌日元周二明顯上揚，盤中一度升到 136.91 日元，是兩個多月來最高，截稿前持平在 136.18 日元。

日本銀行 (央行) 採取壓低殖利率的政策，意味著日元相對於其他貨幣的走勢更為敏感。日銀總裁提名人植田和男 (Kazuo Ueda) 本周表示，現在評論央行何時會調整政策還太早，副總裁提名人內田真一 (Shinichi Uchida) 在出席國會聽證會時也為超寬鬆貨幣政策辯護。

其他貨幣方面，歐元兌美元貶 0.3% 至 1.0575 美元。法國 2 月通膨意外加速，刺激市場對於歐洲央行 (ECB) 繼續緊縮政策的預期，帶動德國公債殖利率急升至逾十年最高水平。

英鎊回吐稍早升勢，轉貶 0.3% 至 1.2027 美元。英國和歐盟日前宣布就英國脫歐後的北愛爾蘭貿易新規達成協議，為英國經濟前景捎來喜訊，帶動英鎊周一強彈 1%。

在瑞典公布第 4 季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮後，瑞典克朗兌美元下跌 0.77%，至 10.4648 瑞典克朗兌 1 美元。

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