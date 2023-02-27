〈財報〉電動車新創公司Fisker接單量增加 維持全年產量目標

電動車新創公司 Fisker Inc (FSR-US) 周一 (27 日) 宣布其運動型多用途車 Ocean 的訂單增加，並維持今年的產量預期；其股價在周一盤前交易上漲 7%。

隨著各國尋求選擇更清潔的交通方式和設定淨零碳排放目標來應對氣候變遷，全球對電動車的需求激增。

Fisker 表示，截至 2023 年 2 月 24 日，Ocean 首款車型的預訂量從 2022 年 10 月 31 日的 62000 輛增加到 65000 輛。

該公司預計適航性認證將在 3 月完成。

Fisker 重申 2023 年與其製造合作夥伴 Magna International (MGA-US) 的奧地利分公司一起生產 42400 輛車的目標，但表示該預測取決於其預估的供應鏈交貨和及時的認證過程。

該公司還表示，今年的目標毛利率在 8% 至 12% 之間，息稅折舊攤銷前利潤為正值。

Magna 和 Fisker 於去年 11 月開始生產 Ocean SUV；之前它們曾報告，計劃今年為美國市場生產的運動型和 Ultra 型汽車已售罄。

Fisker 去年 8 月表示正在尋求 2024 年在美國製造。台灣合約製造商富士康將在其俄亥俄州 Lordstown 廠生產該新創公司的第二款車型 PEAR 小型車。

然而，該公司周一公布上季虧損擴大。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，其淨虧損為每股 54 美分，高於分析師平均預期的每股 42 美分。去年其淨虧損為 1.384 億美元或 47 美分。

Fisker 預計今年的支出高達 6.1 億美元，第 4 季末現金和現金等價物為 7.365 億美元，低於前一季的 8.247 億美元。