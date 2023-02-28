美股重點新聞摘要2023年02月28日

今日操盤前瞻

日本 1 月工業生產

美股財報 (2/28 盤前)：目標百貨 (TGT)

美國 2 月消費者信心指數

高通 CEO 曝蘋果 5G 晶片將問世 郭明錤：首用於 iPhone SE4

美國半導體大廠高通 (Qualcomm) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 和天風國際證券分析師郭明錤週一 (27 日) 皆透露，高通將漸失蘋果 5G 數據機 (Modem) 晶片訂單，因為蘋果 5G 晶片即將問世。閱讀全文...

特斯拉股價大反攻 馬斯克重回全球首富寶座

隨著特斯拉股價大反攻，馬斯克周二 (27 日) 重新奪回他短暫讓出的全球首富寶座。閱讀全文...

Zoom 本季與全年獲利展望佳 盤後勁揚 8%

視訊軟體供應商 Zoom Video Communications 周一 (27 日) 公布上季財報優於預期，且本季和全年獲利展望樂觀，帶動盤後股價大漲 8%，表明即使客戶陸續重回辦公室，對視訊會議的需求並沒有因此消失殆盡。閱讀全文...

零售商海運費率惡夢剛醒 又將面臨交貨延誤

對於美國零售商來說，海運費率的下降並不全是好消息；在最嚴重的疫情中斷期間，單一貨櫃的海運價格高達 20000 美元；然而它們現在又準備因需求暴跌而出現交貨延誤。閱讀全文...