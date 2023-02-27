〈美股早盤〉美債殖利率回落 主要指數強彈 道瓊漲近200點

經過上週的慘跌之後，美股週一 (27 日) 強彈，道瓊指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.68%，那斯達克指數漲 0.9%，費半指數漲 1.29%。

在週一 2 年期國債殖利率觸及 2007 年 7 月以來的最高後，美國國債殖利率有所下降。最新交易價格上漲約 3 個基點至 4.83%。

由於聯準會首選的通膨指標—個人消費支出的最新讀數增幅高於預期，上週五股市下跌，美國國債殖利率飆升。

2023 年初的漲勢似乎正在消退，因為交易員擔心利率可能會在更長時間內保持較高水準。聯準會最新的會議紀要顯示，官員們決心繼續升息，直到通膨回落。

經濟數據方面，1 月份耐用品訂單下降，原因是消費者縮減了對大件商品的支出。

截至台北時間週一 22 時許：

道瓊指數上漲 193.47 點或 0.6%，暫報 33010.39 點

那斯達克上漲 101.48 點或 0.9%，暫報 11496.42 點

標普 500 上漲 27.16 點或 0.68%，暫報 3997.2 點

費半上漲 37.84 點或 1.29%，暫報 2972.96 點

台積電 ADR 下跌 0.24% 至每股 87.90 美元

十年期美債殖利率下跌 4 個基點至 3.91%

紐約輕原油下跌 1.30%， 至每桶 75.33 美元

布蘭特原油下跌 1.29%，至每桶 82.09 美元

黃金上漲 0.3%，至每盎司 1823.30 美元

美元指數下跌 0.4%，至 104.42

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.11%，報 148.34 美元

在蘋果 (AAPL-US) 的總營收中，有很大一部分來自旗下的服務業務，儘管近期市場擔憂部份服務業務可能將永久放緩，但投資公司 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，任何放緩都是週期性的，今年有可能反彈。

Sacconaghi 表示，儘管蘋果的服務業務成長已經連續六季放緩，並且毛利率在上一季有所下降，但是這樣的放緩是週期性的，尤其是廣告和應用程式商店 App Store 部門，他預估在會今年恢復增長。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.45%，報 205.76 美元

特斯拉德國柏林超級工廠實現了一個新的里程碑，該工廠上週的 Model Y 的單週產量達到 4,000 輛，自去年 10 月以來增長了一倍。

隨著柏林廠 Model Y 單週產量達到 4,000 輛，每年的產量有望達到 208,000 輛，該廠的產量在不到 6 個月的時間內提升了一倍。

理想汽車 (LI-US) 漲近 4%，報 24.135 美元

理想汽車第四季營收 176.5 億元，市場預期 176.22 億元人民幣；淨利潤 2.65 億元，市場預期淨虧損 1.11 億元。

公司表示，由於新車型受到歡迎，預計銷售將呈上升趨勢，2023 年前三個月的目標是 52,000-55,000 輛，較 2022 年第一季增長 64.0% 至 73.4%。

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月耐用品訂單月減 - 4.5%，預期 - 4.0%，前值 5.1%

華爾街分析：

摩根士丹利策略師表示，美國股市面臨的不利因素將在 3 月進一步增加，比如公司業績下滑和高估值等。

以 Michael Wilson 為首的策略師在週一的報告指出，「基於盈利衰退遠未結束的觀點，我們認為 3 月是下一波下跌的高風險月份。」