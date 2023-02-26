〈觀察〉維繫獲利動能不墜 銀行鎖定高利差外幣放款衝刺

升息、經濟成長放緩壓力，讓銀行放款成長目標也面臨下修壓力，過去挹注獲利的企金、房貸放款，在今 (2023) 年可能面臨衰退，為彌補相關放款業務的缺口，銀行今年將資金運用轉往利差較高的海外市場、外幣授信及換匯交易，以此維繫獲利動能不墜。

去年部分銀行在解封復甦商機拉抬下，帶動企金、房貸與外幣放款繳出雙位數增長的亮眼成績單，但在升息循環與通膨壓力衝擊下，我出口從去年下半年起開始反轉衰退，由於銀行在制定年度放款目標，通常與景氣高度連動，而出口疲軟、GDP 下修，自然也連帶衝擊銀行的放緩動能。

以公股銀來說，國內的企金放款、房貸向來是銀行的放款重心所在，但隨著出口萎縮，政策打炒房等外在因素衝擊，導致企業放款及房貸的成長恐將大幅萎縮，其中企金授信可能受限於企業投資縮手而衰退，房貸也因觀望氛圍較難出現爆發性成長，也因此銀行規畫將今年的業務目標轉向有解封題材較大的海外市場，透過拉高外幣授信比重提高利差。

在海外市場部分，包括美國、東協市場都將成為銀行重點經營目標，其中彰銀日前董事會就拍板將申請前往澳洲雪梨、日本大阪成立新據點；合庫則鎖定東協，規劃設立新加坡分行；一銀則以歐美市場為目標，繼德國法蘭克福分行後，美國子行今年也打算增設分行。

而為滿足海外市場放款需求，銀行自今年初以來，持續推出美元優存方案，主打優於牌告利率，積極從市場吸納美元資金，例如合庫、一銀、華銀及彰銀等公股今年以來先後推出美元優存方案，存款天期平均約 3 到 6 個月期，利率則落在 3% 起跳，除了蓄積資金池也趁勢衝刺理財市場的市占率。

此外，搶搭台美利差趨勢，SWAP 換匯交易也將是公股銀行今年的營運重點之一，去年在美國升息循環帶動下，挹注銀行在 SWAP 交易持續成長，以一銀來說，去年 SWAP 的收益年增幅高達 3.8 倍，今年即便美國停止升息，但在利率處於高檔的環境下，換匯交易仍有利可圖。