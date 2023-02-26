〈觀察〉砷化鎵族群短期營運續陷低谷 紛紛切入濾波器市場

砷化鎵晶圓代工族群受全球景氣下行影響，尤其中國智慧型手機庫存持續，短期營運仍在低谷盤旋，不過觀察台廠穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 等仍持續尋求突破，近年紛紛擴大布局濾波器 (Filter) 應用市場，預期相關效益將隨景氣回溫下逐步浮現，也有助帶動整體營運進一步成長。

觀察手機射頻元件中，手機 PA(功率放大器)、濾波器為應用價值、市場規模最大的兩個元件，其中，PA 主要負責將發送的訊號放大，濾波器則扮演雜訊過濾、抑制訊號干擾、突波吸收、頻率選擇等角色，隨著全球邁入 5G 甚至 6G 世代、頻段越趨複雜，關鍵地位不言而喻。

目前射頻濾波器包含表面聲波濾波器 (SAW)、體聲波濾波器 (BAW) 等，不過隨著頻段持續提升，過往主要應用在 2G、3G、4G 的 SAW 濾波器已逐漸不敷使用，觀察國際各大 IDM 廠都已陸續自行研發 BAW，若後續進一步委外由砷化鎵晶圓代工業者生產，將是相關廠商新營運成長動能。

不過據悉，目前美國主要的 IDM 廠在濾波器應用上仍屬自行研發設計製造，並未委外生產，因此，台廠砷化鎵晶圓代工廠目前就將目標鎖定在中系客戶上。

穩懋日前法說會就首度透露，經過多年努力，已開始搭配既有產品提供客戶濾波器 (Filter) 代工服務，包含自行研發的 SAW/BAW 等，並已達稍具量產的規模，認為將可提高與客戶之間的黏著度，不過目前主要以中國客戶為主。

宏捷科也在去年跨入 SAW 濾波器應用，雖然公司強調，濾波器屬公司新領域布局，預期今年整體量產數量仍不多且貢獻度相對有限，但也是公司近年來一大新突破。

環宇則是透過與晶電合資的晶成半導體，幾年前就開始布局 BAW 手機濾波器，近期也傳出捷報，相關產品陸續出貨中，看好 BAW 濾波器成長將是今年營運一大動能。

隨著砷化鎵晶圓代工族群持續將業務從 PA 代工推展至濾波器領域，且若為客戶提供自行研發且客製化的濾波器加 PA 產品，預期可望進一步強化與客戶間的合作關係，對整體營運也將有加乘效果，不過由於產業仍處逆風階段，相關布局效益預期仍需時間才可望發酵。