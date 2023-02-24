駱駝背上的稻草 Carvana業績遭沉重債務拖累

由於利率上揚，二手車商 Carvana Co. (CVNA-US) 未來 3 個月須支付的利息不斷上升。

該公司上季每股虧損 7.61 美元，是分析師預期的 3 倍多。在創下 2 年來最低的銷售額後，預計今年第 1 季業績將再次下滑，因該公司縮減了庫存並削減了行銷支出。

Carvana 股價在周五 (24 日) 盤前交易下跌 4.5% 至 9.63 美元。

該公司周四 (23 日) 發布的財報總結了災難性的一年；股價全年暴跌 98%，蒸發近 370 億美元的市值。

Carvana 最大的問題是債務。其債務超過 80 億美元，預計未來 2 年將為此支付 24 億美元。分析師認為它需要重組資產負債表，削減 85% 的債務，否則將成為一家脆弱的公司。

Carvana 董事長兼 CEO 加西亞三世 (Ernie Garcia III) 在財報電話會議上告訴分析師，只要適當削減成本，妥善規畫發展方向，該公司有可能避免被迫籌集資金或重組債務。

他特別提到該公司的房產投資組合是一個潛在的資金來源。

Carvana 第 4 季底現金和等價物達 4.34 億美元，高於第 3 季底的 3.16 億美元。銷量下跌 23% 至 87000 輛，單位毛利縮水過半。