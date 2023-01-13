所有權移轉爭議解套！Carvana與密州達成協議、持續網購交車 股價暴漲46%

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 本周在認罪協議中承認多次違反密歇根州的機動車法規，以換得繼續在該州運作線上業務。

Carvana 與密西根州監理站達成協議，承認公司未能及時將汽車所有權轉讓給顧客，並濫用臨時州車牌，做出違規行為。

Carvana 同意放棄在其唯一的密歇根州地點銷售汽車的許可證，至少 3 年。然而，該公司可持續在該州交付車輛給網路訂購的顧客。

Carvana 外部事務長 Alan Hoffman 以電子郵件聲明：「該和解協議鞏固了 Carvana 繼續向密歇根州顧客銷售和交付汽車的能力，延續自 2014 年以來一直運作的事業。」

Carvana 周四 (12 日) 大漲 46%，收每股 8.03 美元，但盤後回吐近 5%，報每股 7.64 美元。

密西根州監理站對該協議不予置評，該協議還對 Carvana 處以 10000 美元的罰款。

密西根州監理站 3 個月前下令暫停 Carvana 在底特律地區的營業執照。官員當時表示，Carvana 去年 2 月至 10 月期間代表 112 名顧客卻登記遲延，未於該州註冊最後期限內將車輛移轉登記給顧客，且不當發放臨時車牌。

Carvana 表示，監理站暫停營業執照並未停止公司交付網購訂單的服務。

先前媒體報導，Carvana 顧客購車後一直無法合法駕駛所購車輛，因為 Carvana 未能將出售的車輛移轉登記至顧客名下。密西根州是去年因所有權轉讓問題制裁 Carvana 的幾個州之一。

根據伊利諾州發言人 Henry Haupt 表示，Carvana 上個月與該州監理站也就類似指控達成初步協議，以解決民事訴訟，但在本月稍晚正式執行之前，他拒絕透露交易條款。

伊利諾州官方去年起訴 Carvana，指控該公司數十起未合法移轉車輛所有權的行為，以及其他涉嫌違法行為。Carvana 已多次推遲針對這些指控的回應聽證會，目前排定 2 月召開。

Carvana 不回應關於該民事和解案和刑事案件的置評請求。