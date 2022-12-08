Carvana債權人簽定協議 破產隱憂浮現 單日暴跌近43% 史上最巨

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 周三 (7 日) 暴跌超過 40%，創下該公司上市以來股價最大單日跌幅。此前該公司 10 大債權人簽署一項協議，在與該公司的重組談判中形成統一戰線。

該協議包括 Apollo 全球管理公司和太平洋投資管理公司 (PIMCO) 等債權人，他們持有 Carvana 約 40 億美元的無擔保債務，約佔未償債務總額的 70%。該協議將至少持續三個月。

此類債權人協議被視為簡化新融資或債務重組談判的一種方式，為近年來常見做法，可降低債務重組複雜化的債權人糾紛。

Carvana 周三崩跌 42.92%，收每股 3.83 美元，跌幅刷新 11 月 4 日創下的 38.95% 跌幅，為該股 2017 年上市以來最大單日跌幅。FactSet 數據顯示，Carvana 今年迄今股價跌逾 98%。

知情人士向媒體證實該協議的細節，但對於該協議是否暗示債權人更加擔憂公司破產則低調不回應，主張該公司具有有意義的流動性渠道。

在債權人簽署協議後，Wedbush 分析師 Seth Basham 周三表示，Carvana 破產的可能性越來越大，並將其股票評級從中立下調至表現不佳，目標價則自每股 9 美元下調至 1 美元。

摩根大通分析師 Rajat Gupta 周三表示，該債權人協議意味著「Carvana 可能已開始與債券持有人進行債務重組談判，但現在就提交第 11 章破產聲請的可能性似乎很低。」



Rajat Gupta 認為，Carvana 透過短期周轉應足以撐到 2023 年底，而嚴重的經濟衰退可能會加速 1-2 個季度。

Carvana 沒有立即回覆置評請求。Pimco 和 Apollo 拒絕置評。

美銀分析師 Nat Schindler 上個月調降 Carvana 股票評級，自「買進」降至「中立」，為近期數次調降的其中之一，理由是該公司持續耗費現金。

「我們現在認為，倘若沒有現金挹注，Carvana 可能會在 2023 年底耗盡現金。」Schindler 當時寫到。

Carvana 是疫情大流行期間股價上漲的公司之一，因為新車供應鏈中斷，導致買家湧向二手車。然而，利率飆升和舉債推動快速成長，這導致 Carvana 股票的災難。

競爭對手 AutoNation (AN-US) 今年迄今仍有 2% 以上漲幅。