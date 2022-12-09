分析師：Carvana若無資金挹注 最快明年第1季耗盡現金

Carvana (CVNA-US) 未來幾個月可能帶來的唯一結果，就是讓投資人感受更多痛苦。

Jefferies 分析師科蘭托尼 (John Colantuoni) 在報告中警告，這家曾是疫情寵兒的線上二手車銷售商，現在已成為華爾街最鄙夷的股票之一，因為它正在為生存而戰，其現金即將耗盡。

科蘭托尼表示：「從長遠來看，我們的模型顯示 Carvana 在 2023 年第 1 季若無額外注入，現金就會用完。」「在 2022 年 5 月與收購美國 ADESA 相關的 32.75 億美元債券發行之後，單位經濟狀況惡化和利息支付增加，導致其流動性惡化。」

該公司在第 3 季結束時還擁有 4.77 億美元現金。今年至今，Carvana 的自由現金流已經外流超過 10 億美元。下一步可能是具有挑戰性的重組過程。

科蘭托尼指出，「重組過程可能會對現有股權價值產生負面影響。」「我們預計重組過程將是股價的主要決定因素，基本面是一個遙遠的次要因素。」

Carvana 股票在 2021 年 8 月創下 361 美元的歷史新高，因為人們在網路上購買汽車以在新冠疫情期間搬出城市，之後隨著業務惡化而急劇下跌。

今年截至 9 月 30 日，Carvana 的淨虧損高達 14.5 億美元。

根據報導，持有該公司約 40 億美元無擔保債務的 10 家最大貸方達成一項為期 3 個月的協議，將在重組情況下共同行動。報告中點名的債權人包括 Apollo Global Management 和 PIMCO。

這項傳說中的協議可能會讓 Carvana 更難重組業務以生存，並且從資本成本的角度來看，還可能讓任何現金籌集的成本都非常高。

Carvana 發言人回應表示，「Carvana 並未參與債券持有人之間的任何合作協議，我們不會解決此類債券持有人採取的行動引起的任何問題。」「我們向客戶、股東、員工和其他利益相關者傳達的信息仍然很明確：我們專注於執行第 3 季股東信中提及的獲利目標，我們有足夠的流動性來實現這個目標。今天的消息絕不會改變那種策略。」

Jefferies 是最新一家在 12 月抨擊 Carvana 的投行。

Wedbush 分析師巴珊 (Seth Basham) 周三 (7 日) 將 Carvana 的評級下修至表現不佳，導致該股當日下跌 43%。他認為 Carvana 的公允價值為 1 美元，並補充說 Carvana 的情況如何變化是一個巨大的未知數，因為即使是最好的情況也遠非完美。