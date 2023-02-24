〈央行報告搶先看〉楊金龍給4個理由 釋出偏鴿態度

中央銀行總裁楊金龍將於 3 月 1 日赴立院進行業務報告，今 (24) 日出爐的書面報告被視為第一季理監事會議是否再升息的風向球；楊金龍提到，今 (2023) 年我國出口成長受抑制、民間投資動能趨緩，而消費者物價指數 (CPI) 年增率可望降至約 2%，並提到採「溫和漸進」的緊縮貨幣政策有助維持物價穩定，顯然在這波升息循環中，態度偏鴿。

楊金龍指出，今年全球經貿成長動能放緩，將抑制我國出口成長，而廠商對未來景氣看法保守，也使民間投資動能將趨緩，國內外主要機構對今年台灣經濟成長率 (GDP) 預測值平均為 2.21%。

物價方面，楊金龍認為我國物價漲幅相對溫和，主因積極採供給面措施因應能源和食物價格波動，降低其外溢效果，對整體物價穩定有很大的幫助。

楊金龍強調，央行採漸進式的緊縮性貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定。

楊金龍進一步提到，1 月 CPI 和核心 CPI 年增率分別升為 3.04%、2.98%，主因農曆春節較去年提前，使採購需求和部分服務費循例加價時程提前所致，但就全年來看，全球供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，加上市場預期原油等原物料價格低於去年，今年我國 CPI 年增率可望降至約 2%，國內外主要機構預測值介於 1.40% 至 2.60%，平均值為 1.94%。