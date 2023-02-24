〈明基材法說〉元月起認列衛普實業營收 全年偏光板比重估降至65%

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (24) 日召開法說會，雖然整體面板顯示器產業仍陷低谷，但明基材在醫療事業挹注下，去年表現仍相對穩健，展望今年，明基材說，元月起已開始認列衛普實業營收，預期今年全年偏光板營收比重可望從去年的 81% 降至 65%。

明基材去年 11 月宣布斥資 31.62 億元，以每股不超過 88.58 元取得醫療及衛材製造大廠衛普實業 35700 仟股 (約 51% 股權)，財務長王勝興表示，原預計首季完成購併作業，不過因相關作業提前完成，因此明基材 1 月起就開始認列衛普營收。

明基材董事長陳建志補充，衛普實業主攻衛材、醫材領域市場，主要產品包含水針不織布、非透氣 PE 膜等，市場則主要涵蓋美國、日本、東南亞等地。

陳建志表示，去年明基材醫療事業，包含隱形眼鏡、皮膚護理、醫療包材、專業醫療等均有顯著成長，全年來看成長幅度至少達逾 2 成，且隨著各國疫情趨緩下，認為對醫療產業具正向效果，樂觀看待醫療事業今年在東南亞、中國、日本市場的成長。

至於電池隔離膜事業，陳建志指出，相關營收占比仍低，不過明基材仍持續推進，在全球對能源需求、電池需求逐步提升下，有看到很多機會與挑戰，而擴產進度則與前次法說相同，並無特別變化。

明基材也預估今年度資本支出將落在 18-20 億元之間，且未來幾年也將維持相當水準，此外，明基材昨日董事會也通過去年股利配發，每股擬配息 2 元，若以今日收盤價 36.4 元計算，現金殖利率約 5.49%。