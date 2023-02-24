〈第一金法說〉一銀下修全年放款年增幅至4.5% 外幣放款力拚雙位數成長

升息與通膨壓力削弱經濟成長動能，第一金 (2892-TW) 核心子公司第一銀行將今 (2023) 年放款年增率從 5% 下修至 4.5%，其中房貸放款年增率將下降至 3%，但外幣放款比重則提高至 10%，用來彌補房貸放款下滑的缺口。

第一金今 (24) 日舉行第 4 季線上法人說明會，子公司第一銀行去年在企金、房貸及外幣放款都有雙位數的成長，進而帶動全年總放款年增幅達 13.6%。但第一金副總李淑玲坦言，今年放款年增幅將從原本預估的 5% 下修至 4.5%，較難看見雙位數的正成長。

李淑玲進一步指出，去年放款高成長，有很大一部分來自於出口暢旺，以及台商回流效應所挹注，加上不動產與投資市場也有不錯的表現，因此帶動放款有兩位數的正成長。

李淑玲表示，今年因出口轉弱，加上去年基期偏高，因此放款很難再有雙位數的正成長；但她也說，解封後帶動內需市場復甦，加上之後全民普發現金 6000 元，這些都有助於挹注消費動能。

以個別業務來看，房貸放款去年年增幅約 10.5%，今年受《平均地權條例》影響勢必影響房市買氣，因此房貸將以自然性成長為主，預估年增幅約 3%；而為彌補房貸業務缺口，今年放款目標將轉向外幣放款，看好美國、東協市場商機，全年放款年增幅將從 7% 上修至 10%。

另外，看好美國聯準會持續升息，帶動台美利差持續擴大，一銀也將資金運用轉進換匯交易 (SWAP)，去年 SWAP 收益約 38~39 億元；李淑玲說，目前看來美國可能不會太快停止升息，台美利差仍相當大，今年 SWAP 收益有望接近 100 億元。

在海外市場與獲利部分，一銀去年海外獲利占整體獲利比重約 37~38%，前三大獲利分行分別為香港分行 (稅前盈餘 4150 萬美元)、金邊分行 (稅前盈餘 4086 萬美元)、紐約分行 (稅前盈餘 2479 萬美元)。

李淑玲說，香港分行重回海外獲利王寶座，主要是前年有大筆呆帳的緣故，今年少了呆帳因此帶動獲利恢復過往水準；金邊則是因防疫紓困而有較大筆的提存，因此讓出獲利王寶座，退居第二。

李淑玲說，今年海外獲利占整體獲利比重目標將拉高至 45%，在海外據點部分，則是鎖定美國市場，規劃在美國加州子行新增分行。