〈台經院看景氣〉1月營業氣候調查 製造業連3升漸脫谷底

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，製造業為 88.18 點，較上月增加 1.68 點，呈現連 3 個月上揚，服務業為 91.96 點，月增 1.95 點，終結連 5 月下跌轉為上揚。

台經院指出，觀察製造業和服務業兩樣情，主要是因服務業景氣回溫速度比預期要快，但美歐日製造業表現依舊疲弱，需求遲滯加上通膨壓力仍高，全球經濟前景更加黯淡。

據台經院調查，製造業廠商認為當 (1) 月景氣為「好」比率為 12.5%，較上月略增 2.1 個百分點，「壞」的比率為 44.4%，月減 4.4 個百分點，其中，化學工業、橡膠製品、非金屬礦物、金屬製品、紡織業、皮革毛皮製品、成衣及服飾業等有一半比例以上的廠商看壞當月，而電子機械業、機械設備製造修配業與運輸工具業廠商，看壞未來半年比例明顯高於看好。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加 10.9 個百分點至 36.1%，看壞比率則由 29.7% 減少 13.3 個百分點至 16.4%。

台經院說明，製造業廠商預期去化庫存調整已告一段落，加上中國經濟復甦，因而看好比例明顯高於看壞。

服務業方面，隨著年節聚餐商機爆發，加上疫後邊境解封，零售業和餐飲業看好當景氣，不過，批發業、證券業與保險業看壞當月景氣的比例明顯高於看好，而運輸倉儲業看法則呈現兩極。

對於未來半年，證券業和保險業明顯看好，零售業、餐旅業和銀行業則持平，運輸倉儲業則較看壞。

服務業則受惠於今年農曆春節連假天數較長，帶動年節商品採買、外出聚餐增加，加上疫後邊境解封，出入境人數飆升，國內外旅遊市場大幅回溫，故零售業者與餐旅業者明顯看好當月景氣表現。