裕民布局離岸風電再下一城 首度引進高速客船

散裝航商裕民 (2606-TW) 旗下裕民風能航運新建造 2 艘離岸風電人員運輸船 (CTV) 今 ( 7) 日交船，此為國內離岸風電市場首次引進高速客船，裕民說明，將藉此執行 Vestas Offshore Wind Taiwan Limited 彰化離岸風場的運務合約。

裕民風能航運委託泰國 Marsun Public Company Limited 建造 2 艘 HSC PAX Category A 級 CTV「裕風 6 號」(UMO GREEN) 和「裕風 7 號」(UMO JADE)，今日在 Marsun 船廠交船，運載來台完成轉旗入籍程序後，將執行 Vestas Offshore Wind Taiwan Limited 彰化離岸風場的運務合約。

裕民說明，此為國內離岸風電市場首次引進高速客船，為符合「2000 年高速船安全國際章程」訓練和資格要求，與國立高雄科技大學商定理論課程、實船熟悉訓練等高速船型式等級訓練，並安排台灣籍船員至泰國船廠完成實船航行評核訓練，是台灣首批獲得交通部核發 HSC 型式等級訓練證書的船員。

此外，裕民風能航運也將強化產學交流合作，期許為我國的離岸風電市場提供更多優質的船員。

裕民已於上半年購入並完成轉旗入籍 2 艘二手船「裕風 3 號」(UMO MISTRAL) 和「裕風 5 號」(UMOSCIROCCO)，裕民風能航運目前共擁有 4 艘 CTV，所屬船隊投入風場將可滿足海事船舶的需求，並呼應國產化政策。