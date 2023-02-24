盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.04%報150.0元，成交703張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.04%，24日09:13報150.0元，成交703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲2.1%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.94%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-375 張
- 外資買賣超：-501 張
- 投信買賣超：+48 張
- 自營商買賣超：+78 張
- 融資增減：+16 張
- 融券增減：-25 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.11%
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原投組報酬率
+27.82%
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投組標的成分
40%
6643
20%
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20%
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