盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.07%報148.5元，成交523張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.07%，23日09:07報148.5元，成交523張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲2.15%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.22%。櫃買指數上漲2.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-178 張
- 外資買賣超：-321 張
- 投信買賣超：+48 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：-159 張
- 融券增減：-36 張
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AI優化後報酬率
+35.81%
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原投組報酬率
+28.72%
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投組標的成分
40%
3027
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20%
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