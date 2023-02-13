盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.54%報141.5元，成交374張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.54%，13日09:24報141.5元，成交374張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價下跌2.51%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.41%。櫃買指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-230 張
- 外資買賣超：+80 張
- 投信買賣超：-343 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：-22 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.14%
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原投組報酬率
+11.43%
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投組標的成分
40%
6235
20%
3454
20%
8227
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10%