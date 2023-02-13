盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.54%報141.5元，成交374張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.54%，13日09:24報141.5元，成交374張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價下跌2.51%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.41%。櫃買指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-230 張
  • 外資買賣超：+80 張
  • 投信買賣超：-343 張
  • 自營商買賣超：+33 張
  • 融資增減：+21 張
  • 融券增減：-22 張

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