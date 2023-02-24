盤中速報 - 富野(2736)急跌-2.29%報27.65元，成交3,351張

富野(2736-TW)近5分K跌速2.29%，24日09:12報27.65元，成交3,351張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富野(2736-TW)近5日股價上漲14.14%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲8.72%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,146 張
- 外資買賣超：-1,184 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+844 張
- 融券增減：+211 張
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投組標的成分
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