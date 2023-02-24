盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.43%報100.5元，成交2,697張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.43%，24日09:13報100.5元，成交2,697張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,393 張
- 外資買賣超：+194 張
- 投信買賣超：+2,204 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-456 張
- 融券增減：-40 張
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AI優化後報酬率
+30.03%
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原投組報酬率
+22.01%
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投組標的成分
40%
6643
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