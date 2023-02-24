〈美股盤後〉Nvidia狂飆逾14% 費半大漲逾3% 標普打破連四黑

ChatGPT 掀起 AI 狂潮，Nvidia 最新財報與財測均點讚，科技股和晶片股買氣熱絡，美股主指週四 (23 日) 震盪收紅。

那斯達克指數走高逾 0.7%，費半指數收盤大漲逾 3%，道瓊指數微漲逾 100 點。標普 500 指數升 0.53%，結束此前連續四個交易日下跌行情。

政經方面，白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四表示，美國總統拜登週五將與其他 G7 元首與烏克蘭總統舉行線上會議，他們將對俄國實施「全面性制裁」，範圍涉及更多銀行及國防科技業，同時將對烏克蘭經濟、能源和安全提供新一輪援助。

尚皮耶還表示，白宮計劃在不久的將來提名聯準會副主席，但沒有更多細節。外傳西北大學金融教授艾伯莉 (Janice Eberly) 與哈佛大學經濟學家黛南 (Karen Dynan) 都是可能人選。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年前夕，七大工業國組織 (G7) 財長週四舉行會議，討論這場戰爭對總體經濟的影響，並同意今年內對烏克蘭追加 390 億美元的財政支援。

美國副國務卿盧嵐 (Victoria Nuland) 週四稱，美國已準備好同俄方就《新削減戰略武器條約》進行談判，在核安全領域，美俄兩國在全球範圍內承擔著重大責任。

美中關係因氣球事件陷入低潮之際，美國財政部長葉倫週四透露，美國將在「適當的時間」恢復與中國在經濟議題上的討論，同時持續向中國警告違反美國對俄羅斯制裁的後果。

繼美國禁止聯邦裝置下載 Tiktok 後，歐洲聯盟執行委員會 (European Commission) 基於資料保護疑慮，週四宣布禁止執委會工作人員使用的官方裝置下載 TikTok，並要求在 3 月 15 日以前完成移除。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.74 億例，死亡數突破 686 萬例。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 7 大板塊收紅，資訊科技、能源和房地產板塊表現不俗，通訊服務領跌。

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.33%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.83%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.30%；Meta (META-US) 漲 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.031%。

道瓊成分股漲多跌少。Merck (MRK-US) 上漲 1.31%；波音 (BA-US) 上漲 1.15%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.02%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.91%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.49%。

費半成分股普遍勁揚。NVIDIA (NVDA-US) 大漲 14.02%；AMD (AMD-US) 上漲 4.10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.26%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.19%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.82%；美光 (MU-US) 上漲 3.11%。

台股 ADR 同步走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.74%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.98%。

企業新聞

繪圖晶片 (GPU) 大廠 NVIDIA (NVDA-US) 週四飆漲 14.02% 至每股 236.64 美元。NVIDIA 搭著 ChatGPT 熱潮，搶進人工智慧 (AI) 大商機，上季財報優於預期和營收前景樂觀，全年含 AI 的數據中心收入突破 150 億美元，創歷史新高，令華爾街喜出外望。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下滑 0.65% 至每股 94.16 美元。阿里巴巴上季財報亮眼，營收年增 2% 至 2477.6 億元人民幣 (幣值同下)，高於市場預期的 2451.83 億元，淨利達 468.15 億元，高於市場預期的 340.23 億元。

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，預估今年產量為 1 萬至 1.4 萬輛，遠低於華爾街預估的介在 2 萬至 2.2 萬輛。Lucid(LCID-US) 暴跌 11.92% 至每股 8.79 美元。

波音 (BA-US) 收紅 1.18% 至每股 208.13 美元，盤後其股價大跌 3%。波音盤後宣布暫停交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

經濟數據

美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 2.7%，預期 2.9%，前值 3.2%

美國去年第四季 GDP 消費者支出季增年率修正值報 1.4%，前值 2.3%

美國去年第四季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值報 4.3%，預期 3.9%，前值 4.7%

美國上週初領失業金人數報 19.2 萬，預期 20 萬，前值 19.5 萬

美國上週續領失業金人數報 165.4 萬，預期 170 萬，前值 169.1 萬

華爾街分析

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 點評：「聯準會決心讓勞動力市場釋放出一些鬆弛訊號，以確保通膨不會在目前的高水平上根深蒂固。」

BankRate 首席金融分析師 Greg McBride 表示：「市場反覆回彈有望在不久的將來持續下去。市場在錯誤的前提下反彈好幾次，即聯準會將轉向並開始降息，但一次又一次，聯準會反駁此預期，市場回落，我不認為這次會有什麼不同。」

McBride 認為：「經濟是非常強勁，通膨依舊很高，勞動力市場緊俏，所有這些都表明聯準會將繼續升息，目前市場僅定價經濟軟著陸。」

Fairlead Strategies 創始人 Katie Stockton 提到：「密切關注標準普爾 500 指數的 3,900 點水平，該水平有被摜破的風險。不幸的是，下一個支撐位是去年 10 月份測試的 3,500 點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主