美股重點新聞摘要2023年02月24日

今日操盤前瞻

日本 1 月 CPI

日本眾議院就央行總裁提名人選舉行聽證會

美國 1 月個人支出、核心 PCE 物價指數、新屋銷售數據

白宮：拜登近期將提名 Fed 副主席人選

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四 (23 日) 表示，美國總統拜登計劃近期將提名聯準會 (Fed) 副主席人選，但沒有確切時間表。閱讀全文...

零件有問題 Lordstown 暫停生產與交付電動車 盤中股價崩逾 14%

電動車新創公司 Lordstown Motors 周四（23 日）表示，將暫時停止生產和交付 Endurance 電動皮卡，原因是部分零件有性能和品質的問題，目前該款電動皮卡車目前僅生產 31 輛。至於工廠會閒置多久，Lordstown 拒絕給出預測，不過可能會在 3 月的財報電話會議上更新近況。消息傳出後，Lordstown 盤中股價重挫逾 14%。閱讀全文...

美國上周初領失業金人數下滑 去年第四季 GDP 向下修正

美國勞工部周四（23 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 19.5 萬人減少 3 千人，人數連續 6 周低於 20 萬，整體就業市場強勁。另外，美國去年第四季修正後國內生產毛額（GDP）折合年率報 2.7%，從上月的 2.9% 往下修正。閱讀全文...