在德設廠 傳英特爾向政府獅子大開口要100億歐元補助

傳英特爾向政府獅子大開口要100億歐元補助。（圖：AFP）Tag英特爾德國廠晶片廠政府補助德國《商報》(Handelsblatt) 周三 (8 日) 引述政府消息人士的話報導，英特爾 (INTC-US) 已向德國經濟部提供一份最新的計算報告，以在馬格德堡 (Magdeburg) 籌建晶片廠，並認為該廠需要近 100 億歐元的政府補助。 英特爾發言人拒絕就德國商報上的數字置評，但據稱該集團「正與政府合作夥伴密切合作，以縮小關鍵的成本差距」。 《商報》報導，英特爾解釋，由於更高的能源成本，其新需求超過已經批准的 68 億歐元補助資金，並且它希望在工廠中使用比最初計劃更先進的技術。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+29.78%$12,978原投組報酬率+24.58%$12,458投組標的成分40%神準355820%旺矽622320%華孚623510%精剛158410%國泰美國費城半導體基金ETF延伸閱讀英特爾仍全力推動德國設廠 季辛格：晶片決定未來50年地緣政治 〈財報〉英特爾財測慘澹 本季估陷虧損 盤後暴跌逾9%庫存過多+工廠績效不彰 英特爾財報慘澹英特爾史詩般的悲觀財測拖累所有晶片股英特爾終止RISC-V Pathfinder計劃 強調不影響IFS英特爾宣布管理層減薪 CEO帶頭砍薪25%相關貼文