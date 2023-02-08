在德設廠 傳英特爾向政府獅子大開口要100億歐元補助

德國《商報》(Handelsblatt) 周三 (8 日) 引述政府消息人士的話報導，英特爾 (INTC-US) 已向德國經濟部提供一份最新的計算報告，以在馬格德堡 (Magdeburg) 籌建晶片廠，並認為該廠需要近 100 億歐元的政府補助。

英特爾發言人拒絕就德國商報上的數字置評，但據稱該集團「正與政府合作夥伴密切合作，以縮小關鍵的成本差距」。

《商報》報導，英特爾解釋，由於更高的能源成本，其新需求超過已經批准的 68 億歐元補助資金，並且它希望在工廠中使用比最初計劃更先進的技術。