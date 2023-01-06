緯創、緯穎去年Q4營收聯袂創高 全年9843億元同寫新猷

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月營收，單月營收達到 964.29 億元，為去年單月次高，推升去年第四季營收達 2636.33 億元，全年營收衝上 9843.98 億元、年增 14.31%，單季、全年雙寫新猷，此外，緯創旗下伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 也在訂單需求暢旺下，去年第四季、全年營收同步改寫新高。

緯創去年 12 月營收達 964.29 億元，月增 8.8%、年增 0.4%，為去年單月次高，第四季營收達 2636.33 億元，季增 5.4%、年增 0.4%，為單季歷史新高，累計去年全年營收也衝上歷史新高，達到 9843.98 億元、年增 14.31%，與兆元企業僅一步之遙。

出貨方面，緯創 12 月筆電出貨約 160 萬台，月增 6.67%，但年減 4 成，桌機則與上月相當，出貨約 70 萬台、年減 19.54%，顯示器則出貨 100 萬台，月增 11.11%、年減 37.5%，第四季出貨與預期相當，筆電、桌機、顯示器各出貨 460 萬台、210 萬台、300 萬台。

全年來看，緯創去年筆電出貨約 2120 萬台、年減 17.19%，桌機、顯示器則各出貨 900 萬台、1610 萬台，分別年減 0.22%、年增 5.92%。

展望本季，緯創認為，受傳統季節性因素、農曆春節工作天數減少影響，首季筆電、顯示器都將衰退 1 成以上，顯示器則估與去年第四季相當，不過後續各產品線出貨都可望逐季成長，全年來看，伺服器將保持成長，桌機持平向上，筆電出貨則恐稍微衰退，桌機則會反映今年高基期。

另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎去年 12 月營收仍站穩高檔，達 305.16 億元，月減 8.8%、年增 41.1%，去年第四季營收達 874.39 億元，季增 9.7%、年增 53.7%，累計去年全年營收達 2928.76 億元，年增 52%，單季、去年全年也同步改寫新高。

展望未來，緯穎認為，整體雲端產業每年雙位數成長的大趨勢不變，且去年第三大客戶將洗牌，今年在基期較低下，可望有數倍成長空間，同時因應未來需求，之前設定 2022-2024 年自有產能擴增 50% 的目標維持不變。