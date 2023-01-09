緯穎去年Q4每股賺22.61元 全年EPS 81.09元創新高

緯創 (3231-TW) 旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (9) 日公布去年第四季自結數，雖然整體雲端產業仍保持成長，但受匯兌損失、升息影響，單季純益下滑至 39.5 億元、每股純益 22.61 元，累計去年全年純益達 141.75 億元、年增 63.9%，每股賺 81.09 元，再刷新歷史新高。

緯穎去年第四季營收 874.39 億元，季增 9.75%、年增 53.73%，毛利率 8.41%，季增 0.33 個百分點、年增 0.4 個百分點，營益率 6.25%，季增 0.13 個百分點、年增 0.24 個百分點，單季稅後純益則因匯兌損失、升息影響，季減 8.48% 至 39.5 億元、但仍年增 51.11%，每股純益 22.61 元。

累計緯穎去年全年營收達 2928.76 億元，年增 52%，毛利率 8.19%，年增 0.08 個百分點，營益率 6.09%，年增 0.18 個百分點，全年稅後純益達 141.75 億元，年增 63.9%，每股純益 81.09 元，再創歷史新高。

面對永續趨勢，緯穎表示，去年第四季台北辦公區已全面使用綠電，並簽署永續連結貸款，訂定永續績效目標，未來將藉由定期檢驗實際的績效，實踐對環境及社會的責任，以落實永續發展的承諾與決心。

展望未來，緯穎表示，資料中心產業長期仍成長，不過考量近期通膨、升息、地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，可能會影響短期成長力道，將謹慎密切觀察，並適時做出動態調整因應。