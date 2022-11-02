〈緯穎法說〉雲端產業雙位數成長趨勢不變 全球產能持續擴充

緯穎看好雲端產業雙位數成長趨勢不變，全球產能將持續擴充。(圖:緯穎提供)
緯穎看好雲端產業雙位數成長趨勢不變，全球產能將持續擴充。(圖:緯穎提供)

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望未來，財務長陳昌偉認為，整體雲端產業每年雙位數成長的大趨勢不變，緯穎今年第三大客戶將洗牌，明年在基期較低下可望有數倍成長空間，因應未來需求，先前設定 2022-2024 年自有產能擴增 50% 的目標不變。

陳昌偉說，緯穎 2024 年底自有含外包的產能，較 2022 年提升 50% 的方向沒有改變，也符合客戶長期需求，目前馬來西亞、墨西哥都正在擴建新廠，台灣則是在南科既有廠房中進行擴建，進度將較快。

根據緯穎規劃，去年動工的馬來西亞柔佛第一期整機櫃組裝廠，預計在 2023 年完工啟用，第二期伺服器組裝廠 (SMT) 也會在 2024 年啟用，除分散部分中國廠產能外，也可望就近服務新加坡、印度等地資料中心客戶需求。

緯穎目前主要客戶包含 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等，陳昌偉說，公司不便揭露單一客戶資訊，不過預期今年第三大客戶將洗牌，雖然比重仍不到應揭露標準 (意即仍小於 10%)，但展望明年，前三大客戶都將維持強勁成長，且第三大客戶預期將呈現數倍增長。

由於緯穎第三季財報亮眼，前三季更賺贏去年全年，法人也關心配息規劃，陳昌偉說，緯穎股利配發 6 成為最高原則，去年配發率僅約 5 成，但今年仍以 6 成為目標。

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