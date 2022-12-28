緯穎與三菱日聯銀行合作 完成首次15億元永續金融貸款

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (28) 日宣布與日商三菱日聯銀行 (MUFG Bank) 台北分行簽署新台幣 15 億元永續連結貸款(Sustainability-linked Loan)，緯穎表示，該融資方案再次凸顯台灣企業在綠色永續發展理念的落實與承諾，也象徵緯穎積極投入 ESG，致力企業永續經營、善盡企業社會責任。

緯穎專注提供大型資料中心雲端產品與系統解決方案，近年持續與國際一線雲端服務供應商合作，除以創新技術開發永續產品外，也參與碳揭露計畫 (CDP)，並向科學基礎減碳倡議組織 SBTi 遞交減碳目標，以具體實現綠電使用承諾。

緯穎財務長陳昌偉表示，緯穎以「釋放數位能量，點燃永續創新」作為願景，持續投入 ESG 各項活動，這次與 MUFG Bank 簽署的三年期融資方案，將聚焦利害關係人關切議題，並引進獨立第三方專家查核、訂定永續績效目標，未來定期檢驗實際的績效。

MUFG Bank 台北分行環球企業部董事總經理洪志豪也指出，非常榮幸通過這次永續連結融資進一步深化與緯穎長期的夥伴關係，MUFG 一直以來朝著支持綠色永續貸款的長期目標實踐其承諾，MUFG 也已公開承諾在 2030 年前在全球範圍累計投資總額高達 35 兆日元支持永續相關的融資，截至 2021 年 12 月底已完成 14.5 兆日元，達目標金額的 41%。