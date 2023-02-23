〈致茂法說〉去年大賺逾一股本創新高 今年看電動車需求續強

量測設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受半導體相關設備需求趨緩，稅後純益 8.63 億元，季減 50%，年增 31%，每股稅後純益 2.05 元，但累計全年仍高達 12.14 元，一舉創下歷史新高，展望今年，公司看好電動車滲透率將持續增加，帶動相關檢測設備出貨續揚。

致茂董事會今日也通過去年盈餘分派，每股擬配發 8 元現金股利，配息率達 66%，依今日收盤價 197.5 元推算，現金殖利率約 4.06%。

致茂去年第四季營收 60.74 億元，季減 9%，年增 32%，毛利率 46%，季減 7 個百分點，與去年同期持平，營益率 17%，季減 10 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 8.63 億元，季減 50%，年增 31%，每股稅後純益 2.05 元。

致茂去年全年營收 220.67 億元，年增 25%，毛利率 52%，年增 4 個百分點，營益率 23%，年增 6 個百分點，營益率 23%，年增 6 個百分點，稅後純益 51.06 億元，年增 22%，每股稅後純益 12.14 元。

致茂表示，去年主要成長動能來自檢測設備事業體，營收年增 5 成，母公司量測設備也同創高，全年累計達 135 億元，連兩年成長雙位數，年增 31%，看好全球電動車趨勢及高速運算晶片 (HPC) 需求將挹注未來營運。

展望今年，致茂認為，全球電動車發展將持續增溫，帶動車用動力電池測試需求強勁，電池化成檢測設備預計是今年營收主要成長動能，量測及自動化檢測設備也受惠綠能相關檢測需求，包含電動車及儲能設備相關零組件、電池芯 / 電池模組 / 電池包、智慧電網等產業。

至於半導體方面，隨著產業持續去化庫存，加上整體經濟大環境仍不明，因此保守看待今年半導體景氣，期望下半年需求回溫。