〈致茂法說〉Q3 EPS 4.11元衝次高 前三季賺贏去年全年

量測設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠電動車趨勢成形，相關設備出貨暢旺，單季稅後純益達 17.32 億元，季增 4.27%，年增 118.41%，每股稅後純益 4.11 元，創下歷史次高；累計前三季也達 10.09 元，超越去年全年的 9.96 元。

致茂第三季營收 66.6 億元，季減 34.93%，年增 55.75%，毛利率 52.52%，季減 6.8 個百分點，年增 2.37 個百分點，營益率 26.74%，季減 0.94 個百分點，年增 6.51 個百分點，稅後純益 17.32 億元，季增 4.27%，年增 118.41%，每股稅後純益 4.11 元。

致茂前三季營收 159.94 億元，年增 23.09%，毛利率 53.67%，年增 5.06 個百分點，營益率 24.91%，年增 6.87 個百分點，稅後純益 42.44 億元，年增 20.53%，每股稅後純益 10.09 元。

細分三大事業，致茂第三季量測及自動化檢測設備受惠電動車需求強勁，季增高達 26%，季增幅冠居三大事業，半導體 / Photonics 測試解決方案年增幅也達 13%，Turnkey Solutions 則因上季基期較高，季減 79%。

針對外資提問營業費用增加一事，財務長應正回應，今年由於整體銷售額成長，營業費用也跟著增加，加上調漲員工薪水，因此整體營業費用略有提升，但強調這都在可控範圍內。