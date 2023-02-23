隨便選隨便飆？面對台股投機行情之對策

一週前正是台股興櫃市場相當火熱的時間點，從星宇航空的大飆漲，再到相當多興櫃生技股的投機行情，幾乎就是敢追就會獲利，而且是相當可觀的獲利！

任何走出強漲格局的金融商品，只要不是最後一個上車的，能從中獲利的機會不小，且幅度會比一般正常的投資商品多出許多；通常判斷指標也沒有太多，畢竟就是人氣與資金的流動，當中參雜太多無法量化的判斷標準；簡單來說，時時刻刻都要有風險意識，但是行情什麼時候會結束，就是走一步看一步，不用過度預設；發現行情時，說實話「膽識」可能是最重要的，越早進場很可能就有越高的投資報酬率。

至於如何避免那種不小心當了最後一批上車的人? 其實就是傳統移動停利的策略最簡單。再怎麼樣都能夠控管住風險，承受價格震盪的幅度就端看個人的風險承受能力，另外就是標的是台股興櫃股的話，有不能當沖的限制，因此進場日是否有過熱疑慮就要當心。

筆者是最喜歡去看整體族群或相關個股的連動性還有氣氛，以前一週我們談到星宇航空 (2646-TWG) 時 (https://news.cnyes.com/news/id/5088893)，當下市場氣氛尚未出現明顯敗象，過了一週後即便一度出現大幅震盪，也多上漲了超過 23%；另外 8227 巨有科技也是，在持續分盤交易，籌碼依舊相對穩定的情況下，一週以來也有約 2 成漲幅。

從比價效應的角度來看

星宇航空 (2646-TWG) 完全是比價成功後完全不甩同類股的表現，繼續吸引短線資金湧入，這也象徵著當時台股短線投機氣氛已經回溫，加上新股的優勢而連續噴出；而巨有科技 (8227-TW) 也確實往其餘相對較低價的 IP 股去比價，對比智原 (3035-TW)，可以看到價格已經相當靠近，是非常成功的比價效應案例。

從其他方向切入

其實先前可以觀察到，除了興櫃股、轉上市 / 上櫃外，現金增資這種有新股新資金進來的標的，在這波投機行情中也可納入觀察清單，好比 2/21 轉上櫃的 6841 長佳智能，上週五已有資金按捺不住積極卡位進場，單日大漲 23.78%，而其為醫療人工智慧研發公司，有機會搭上 AI 題材，股價也在經過長時間修正後低檔發動。

再來，從星宇航空的大漲，相信也有機會注意到 6757 台灣虎航，比較虎航及星宇營收狀況，皆反映了年假需求急增，航班收入大幅增加推高 1 月營收；且台灣虎航同具備將轉為上市新股、現金增資等利多，要上演補漲行情的機率可說是相當高，直到 2/20 可說是都還有進場空間。

如何避免追到相對高價的情況

除了被動式的移動停損停利，可參考圖中星宇出現大幅震盪時，股價本就相對落後反應之台灣虎航，其實都還有很多可以考慮逢高獲利出場的機會，這就是前述整體族群或相關個股的連動性還有氣氛來去觀察的方法，能夠在獲利空間大，波動幅度也大的金融商品中力求較佳的出場時機。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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