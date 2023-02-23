〈文曄法說〉Q1營收季減24%以上 盼下半年需求回補

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長鄭文宗坦言，第一季受傳統淡季、客戶持續降低庫存水位影響，營收將持續下滑，但下半年隨著庫存去化告段落，需求可望回補，回升幅度則有待觀察全球總經等大環境變化。

展望首季，文曄以美元兌新台幣 30.3 元推算，第一季營收約 1120-1200 億元，季減 24-29%，年減 6-12%，毛利率 3.55-3.75%，營益率 1.7-1.9%，雙率皆較上季成長，稅後純益約 5.35-7.27 億元，季減 37-53%，年減 67-75%，每股稅後純益 0.61-0.83 元。

細分產品線，鄭文宗表示，第一季客戶需求相當弱，除伺服器、車用外，其餘產品都會衰退，其中，手機產品因步入淡季，營收下滑幅度大，但因為產品組合優化，毛利率、營益率都會雙雙優於上季。

鄭文宗補充，現階段較早衰退的領域如消費性電子、個人電腦等，庫存去化都已告段落，主機板基本上已沒有庫存，不過，資料中心仍在庫存調整，但其需求轉弱的幅度並不會像消費性電子、PC 般快速，在一段時間內都可望復甦。

針對價格方面，鄭文宗認為，目前沒有看到因需求下滑產生大幅殺價，反倒是第一季還有部份半導體供應商為反映晶圓廠調漲進行價格調整，僅部分低階產品與記憶體價格殺很兇，而公司因價格具有保護機制，因此沒有庫存跌價損失的疑慮。