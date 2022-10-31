〈致茂法說〉Q4營收略低於上季 明年看好電動車、穿戴裝置

量測設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望後市，公司表示，第四季因傳統季節性因素，營收估略低於第三季，明年則看好電動車、穿戴裝置兩大應用。

致茂指出，量測及自動化檢測設備今年受惠電動車產業蓬勃發展，第三季業績大幅成長，半導體也因 HPC 客戶需求強勁，帶動 SLT 設備銷售增長，看好全年半導體 / Photonics 測試解決方案的營收可達成年增 2 成目標。

展望後市，致茂說，現階段電動車產業不論上游還下游，整體需求依然強勁，儘管第四季營收受季節性因素些微下滑，不過，在整體趨勢帶動下，明年仍有積壓訂單待消化。

致茂補充，儘管客戶不認為明年半導體產業會進一步成長，但部分應用仍會持續增長，車用就是其中之一，因此第四季會將研發資源投入在車用領域，並預期明年 SLT 設備規格將會提升至 2000W，公司也會進一步滿足客戶需求。

另外，致茂客戶也擴大投入穿戴裝置，如 AR/MR，且不僅一個客戶，預期該趨勢也會同步帶動 HPC 需求，並看好未來穿戴裝置市場將會往 Micro LED 發展。

由於致茂 4500 坪的華亞廠房租約將在 2026 年 3 月到期，以及因應未來成長需求，董事會今日也通過自地委建廠房預算案，預計將斥資 51 億元，興建 A7 二廠與購買機器設備。