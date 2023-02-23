房市冷+升息壓力 陸保廠C基地地上權流標收場

房市吹冷風也拖累地上權行情，財政部國產署釋出的「陸軍保養廠 C 基地 (陸保廠)」今 (23) 日開標，儘管有地段優勢，但仍不敵升息、營建成本飆升等壓力，最後因無人投標流標收場。

陸軍保養廠 C 基地位於台北市信義區、鄰近 101 大樓，擁有蛋黃區的地段優勢，占地面積約 1.59 公頃，是台北市少見大面積且座落於精華地段的地上權標的，也因地段優勢，使得陸保廠 C 基地的權利金底價約 73.9 億元，價格僅次於世貿三館 266.3 億元、台北學苑 114.37 億元，是目前史上權利金底價第三高的地上權標的。

國產署官員表示，陸保廠 C 基地因面積大、格局方正加上位處精華地段，公告招標後曾接獲不少業者洽詢，但今天開標卻無人投標，推測應該與升息、缺工缺料導致營建成本攀升有關。

官員說明，想投標的業者面對 70 億元的權利金勢必得向銀行融資，但在升息循環下，業者借貸成本提高，加上缺工缺料問題仍在，在營建成本居高不下的情況下，衝擊業者投標意願。

至於未來是否調降權利金後再釋出？對此，國產署官員僅說，會再重新檢討招標條件後再擇期釋出陸保廠 C 基地。

陸保廠 C 基地位於台北市信義區，坐擁地理位置優勢，被國產署視為年度指標大案，更在去 (2022) 年底單獨列標，但在升息壓力與營建成本居高不下壓力下流標。