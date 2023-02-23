〈焦點股〉緯穎去年擬配息50元創新高 強漲近8%

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 公布去年股利政策，每股擬配發 50 元現金股利，創下歷史新高，除配息率回升至 61.7% 外，殖利率也達近 6%，今 (23) 日吸引買盤進駐，開高走高，最高觸及 900 元大關，午盤前漲幅仍接近 8%。

緯穎去年營收達 2928.76 億元、年增 52%，毛利率 8.19%、年增 0.08 個百分點，營益率 6.09%、年增 0.18 個百分點，全年稅後純益達 141.75 億元、年增 63.9%，淨利率約 4.84%、年增 0.35 個百分點，三率三升，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高。

因應產業長期成長及客戶需求，緯穎持續充實營運資金、擴增產能，昨日董事會也通過對美國子公司 Wiwynn International Corporation 增資 4 億美元、馬來西亞子公司 Wiwynn Technology Service Malaysia SDN.BHD. 增資 5000 萬美元。

展望未來，緯穎看好資料中心產業長期成長，但考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，可能影響短期成長力道，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應，今日盤後也將召開法說會，進一步釋出營運展望。