陳建仁估4月普發現金6000元 推升經濟成長率0.3個百分點

行政院會今 (23) 日通過 3800 億元特別預算案，院長陳建仁親自出席會後記者會，呼籲立院朝野黨團，能盡快審查通過，估計 4 月就能普發現金 6000 元；至於能創造多少效益，國發會主委龔明鑫預估，可望推升經濟成長率 0.3 個百分點。

陳建仁發言時指出，過去幾年的新冠肺炎，許多小攤商、中低收入戶生活受影響，每個國民也多少受影響，政府思考如何在疫後全民共享經濟成果能有妥適分配，希望能用每人發放現金 6000 元，讓大家都能夠好好運用這筆經費，擴大內需、活絡經濟。

外界關注民眾最快何時能取得 6000 元現金，陳建仁指出，今天把預算送到立法院，要看立法院能不能夠馬上通過或是要經過冷凍期，若有冷凍期估算 4 月份才能發放，希望立法院朝野黨團，若覺得提出去預算合理合情合法，希望可以趕快審查通過。

關於普發現金可以創造多少效益？龔明鑫表示，之前五倍券有估計，比照起來發現金可能會被民眾存下來，效果上打折扣，但預估仍可推升經濟成長率 0.3 個百分點，還是希望多多促進國內消費，效益會更好。

在普發現金手續費等系統相關費用，財政部編列 4 億元，行政院副院長鄭文燦表示，將採多元發放讓大家方便領取，目前已積極在 2 月完成系統開發，預計 3 月測試，相關準備已完成。

外界關切先前提出 400 億元要留用以備不時之需，但最終僅剩下 13 億元預備金，陳建仁說明，在盤點預算時，各部會都很用心想到照顧弱勢族群，像是國保、學貸補貼等，都是本來沒有考慮到的，立法院也提出很多建議，都有斟酌採納，相信這樣的預算能確實照顧到需要照顧的人。