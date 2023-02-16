政院拍板房貸支持方案 符合2條件可領3萬元

行政院今 (16) 日召開院會，通過內政部提出的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有 1 筆自用住宅貸款、家戶所得一年在 120 萬以內，原始核貸金額台北市 850 萬元、其他縣市 700 萬元以下，每戶將一次撥付 3 萬元。

行政院發言人陳宗彥轉述行政院長陳建仁會中談話，因應 3 年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性 3 萬元支持，預估將可減輕 55 萬房貸戶負擔。

內政部長林右昌日前拋出住宅三支箭政策，包括中產以下自用住宅貸款戶支持方案、青年購屋積金支持機制、租金補貼 2.0 等，引起各界關注。

根據內政部報告，中產以下自用住宅貸款戶支持方案適用條件，在 2023 年 2 月 28 日以前，僅有一筆自用住宅貸款、名下持有房屋 1 戶以內，且 2021 年家戶所得合計新台幣 120 萬元以內；原始核貸金額門檻，台北市 850 萬元以下 (房屋總價 1200 萬元以下)，其他縣市為 700 萬元以下 (房屋總價 1000 萬元以下)。

內政部指出，符合上述條件者可申請自用住宅貸款支持方案，撥付方式為申請核定後一次撥付，每戶新台幣 3 萬元。

至於「青年購屋積金支持機制」，林右昌表示，因尚在研議階段，今天行政院會暫不討論，未來會以專案形式提報。

林右昌進一步指出，「租金補貼 2.0」部分也在討論中，今年將更精進政策內容，包含採隨到隨辦、舊戶不須重新申請、免附房屋或房東證明資料等，同時放寬適用對象，將 18 歲以上租屋族納入，等於大一新生就可自行申請租屋補貼。