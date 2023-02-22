〈蛋價上漲〉四方向因應缺蛋危機 陳揆：估3月初緩解

國內蛋價追平歷史新高，鴻海創辦人郭台銘也關切缺蛋議題，農委會主委陳吉仲對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意。行政院長陳建仁今 (22) 日表示，主要因禽流感、氣候變遷等因素，導致雞蛋供應未能趕上需求，政府將從四方向持續因應，預估 3 月初就會有所緩解。

陳建仁指出，受到禽流感、氣候變遷等影響，雞蛋供應未能趕上需求，日前已請行政院副院長鄭文燦及農委會主委陳吉仲改進，除了加強雞蛋橫向調度外，同時減少玉米 5% 營業稅至 6 月底。

陳建仁進一步說明，政府將加強禽流感防範，包括改善雞舍設備等措施，並擴大國外雞蛋進口，以提供加工業者足夠的原料，達到市場供需平衡，預估缺蛋現象 3 月初就能緩解，希望讓民眾受到的影響降到最小。

陳吉仲昨天於臉書發文指出，去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，尤其是最新的 H5N1 病毒，造成全世界有 6536 場案例，去年 1 月到今年 2 月間，美國就有 1015 案例場，撲殺了 5700 萬隻家禽；法國有 2107 案例場，撲殺了約 2000 萬隻；鄰近的日本和韓國分別有 94 和 65 案例場，撲殺 1500 萬及 400 萬隻；台灣則有 74 案例場，撲殺 103 萬隻。

陳吉仲表示，禽流感對全球主要家禽生產國家產生重大影響，為了不讓國內種雞場斷援，去年底先進口 6 萬隻種雞，今年會比原先預計的 26 萬隻再增加至 30 萬隻種雞。因國內種雞場的配合，我們現在每星期有近 49 萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲說，接著就是要確保 200 場的蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少對蛋雞場的供應。

陳吉仲表示，國內整體蛋雞產業約 2200 場，近 8 成約 1800 埸皆為傳統開放式，期待未來的 1800 場可以朝非開放式或密閉水簾負壓禽舍發展。