美媒：台積電美國擴廠成本是台灣至少四倍高 員工質疑聲起

台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠的工程正如火如荼進行中，但美媒認為此投資案面臨諸多考驗，訪問台積電 11 名員工後發現內部質疑聲音日漸增加，不少員工擔心台積電可能偏離研發重心，有些人顧慮台美潛在的文化衝突而不願派駐美國。

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 這座新廠初始投資金額 120 億美元，去年 12 月加碼至 400 億美元，今年 1 月舉行移機典禮，預定 2024 年初投產，2026 年開始使用 3 奈米製程。

紐約時報報導，這起投資案要成功的壓力巨大。台積電曾表示，在美國建廠的成本至少是台灣的四倍，不止人力成本高，還有取得許可證、法規遵循和高物價的考驗。對一些人來說，這個造價 400 億美元的計畫是個糟糕的商業決策。

一些工程師擔心亞利桑那州新廠要怎麼讓台美員工一起工作，因為台灣工程師工時長，周末還要輪班，這對美國員工來說不太有吸引力。

三名負責培訓美國工程師的台積電員工說，很難讓美國員工標準化作業。和不帶疑問遵守上面指示的台灣員工不同，美國員工會挑戰上級，質疑是否有更好的做法。

一名在亞利桑那州的台積電工程師透露，一些美國員工若被分派多項任務很難做好，有時候會拒絕接受新任務，不會想辦法完成所有工作。八名受訪員工說，台灣員工認為若在鳳凰城工作，必須擔負比美國同事更重的責任。

紐時指出，台積電 20 多年前首次赴美設廠就因為成本高昂、技術人力短缺而喊卡，令人心生警惕，雖然創辦人張忠謀說這一次台積電「準備好了。」

近年由於中國對台敵意姿態，以及全球爆發晶片荒，晶片生產逐漸染上地緣政治色彩，赴美設廠是台積電為了因應疑慮而做出的第一個重大讓步。

報導引述柯克蘭資本 (Kirkland Capital) 董事長楊應超 (Kirk Yang) 的說法，他認為，從商業決策角度來看，台積電的美國廠投資案完全沒有意義，台積電可能是因為政治考量而不得不為，但迄今此計畫無論對台積電還是台灣都沒有太大助益。

台積電幾乎所有工廠都位於台灣，不過在各國政府鼓勵下，台積電已經在日本設廠，據了解，是否赴歐洲設廠也在最後決定階段。

紐時也向台積電發言人高孟華 (Nina Kao) 提問，她回覆說道，台積電設廠是多方因素考量下的結果，包括客戶需求、市場機會、吸引國際人才的機會。她還補充，台積電正在強化員工訓練，要把更多海外人才吸納進公司。