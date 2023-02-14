特斯拉兩個月內四度調整電動車價格 業界罕見

路透周二（14 日）報導，特斯拉再次調整 Model 3 和 Model Y 在美國的售價，這是該電動車製造商自今年年初以來第四次調整價格。

根據特斯拉官網，Model Y Performance 在美售價上漲 1,000 美元（約台幣 3 萬）至 58,990 美元（約新台幣 178 萬）不過 Model Y 仍比 1 月初尚未降價時便宜約 16%；Model 3 RWD 車款下調 500 美元，至 42,990 美元。上述兩種車款都有資格獲得 7,500 美元的聯邦稅收抵免，另外兩款在美國銷售的 Model 3 和 Model Y 則沒有變化。

特斯拉今年 1 月在所有主要市場降價，自那以後該公司一直在調整價格，這種節奏在汽車產業上並不常見。

在美國政府 2 月初提高符合稅收抵免條件的跨界電動汽車的價格上限之後，特斯拉上調 Model Y 在美國的價格。經過最近的調整後，Model Y Performance 在美國市場的價格仍比 1 月初便宜 16% 左右，而 Model 3 RWD 大約便宜 9%。

特斯拉執行長馬斯克上個月表示，在第一輪降價後，1 月的汽車訂單量大約是産量的兩倍。他表示，強勁的需求促使特斯拉首次小幅提高 Model Y 的價格，在經濟將走向衰退的情況下，該公司將專注通過調整價格來推動需求。

另一方面，美國的一些特斯拉車主抱怨稱，降價降低他們汽車的轉售價值。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 1.35%，每股暫報 197.26 美元。