〈美股盤後〉Fed會議紀要飄升息陰霾 三大指數盡墨

聯準會最新會議紀要顯示，美國央行傾向於進一步升息以抑制通膨，美股三大指數週三 (22 日) 盡墨，道瓊指數收黑近 85 點，標普指數微跌 0.16%，費半指數下滑近 0.5%，那指逆勢收紅 0.13%。

政經方面，聯準會公布 1 月 31 日至 2 月 1 日的會議紀要顯示，考慮到貨幣政策對經濟活動和通膨影響的滯後性，幾乎所有官員都支持放緩升息腳步至 1 碼，但有少數幾名官員傾向於升息 2 碼，讓利率就越快接近限制性水平。

儘管這次會議紀要整體來看比之前更偏鴿派，但聯準會官員持續「預計將進一步升息，可能需要維持限制性政策立場，以確保通膨處於大幅下滑趨勢。」

會議紀要公布前，聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示有信心能夠戰勝通膨，並主張加快這場戰鬥的步伐。市場交易員目前預期聯準會未來三次會議將分別升息 1 碼。

俄羅斯總統普丁週三在克里姆林宮接見中國外交官王毅時表示，中國領導人習近平即將訪問俄羅斯，兩國關係已經來到「新境界」。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.74 億例，死亡數突破 686 萬例。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 9 大板塊淪陷，房地產、能源和公用事業跌幅前三，材料和非必需消費品收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.46%；Meta (META-US) 跌 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.28%。

道瓊成分股多收黑。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.1%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.17%；Nike (NKE-US) 跌 0.99%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.08%；美國運通 (AXP-US) 漲 0.7%。

費半成分股普遍走弱。AMD (AMD-US) 下跌 0.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.48%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.55%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.56%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.20%；美光 (MU-US) 下跌 1.08%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.78%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29% 至每股 148.91 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.92% 至每股 86.83 美元。《彭博》週三報導，消息人士透露蘋果在檢測血糖功能取得重大進展，未來有望將此功能導入 Apple Watch，預估血糖檢測系統的晶片將由台積電 (2330-TW) 製造。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.26% 至每股 25.47 美元。為節省現金支出，英特爾週三宣布將季度股利將縮減至每股 0.125 美元，降至 16 年來最低，同時重申財測目標。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 1.77% 至每股 200.86 美元，重返 200 美元大關。特斯拉執行長馬斯克週三在特斯拉工程總部會見美國加州州長 Gavin Newsom，討論工廠擴建問題。

Meta (META-US) 收黑 0.56% 至每股 171.12 美元。《華盛頓郵報》週三援引消息人士報導，臉書母公司 Meta 計劃進行新一輪的裁員和重組，可能會影響數千名員工。

高通 (QCOM-US) 小漲 0.20% 至每股 123.95 美元。高通宣布推出名為「Qualcomm Aware」的付費雲端軟體服務，以幫助使用其晶片的企業監控其供應鏈中的商品。

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 下跌 1.43% 至每股 61.18 美元。Coinbase 去年第四季營收報 6.049 億美元，淨損為 5.57 億美元。

網路安全公司 Palo Alto Networks (PANW-US) 上調今年獲利預期後，其股價暴漲 12.5% 至每股 187.75 美元。

華爾街分析

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建負責人 Mike Loewengart 表示，最新聯準會會議紀要似乎證實，雖然通膨正在放緩，但現在就預期聯準會出現轉向仍為時過早。

Loewengart 認為，最重要的是，許多市場逆風並沒有消失，考量到聯準會長期維持較高利率的預測，投資人應該預期波動性會持續存在。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主