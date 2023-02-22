Target投資1億美元重押電子商務物流系統 以加速送貨

Target (TGT-US) 周三 (22 日) 宣布將斥資 1 億美元建立一個更大的供應鏈中心網絡，以加快並降低線上訂單的交貨成本。

該零售商計畫到 2026 年 1 月底至少擁有 15 個被稱為分揀中心的設施。在其總部明尼亞波利斯測試這個概念後，它已開設了另外 9 個。 這次擴張還將增加 Target 的員工隊伍。 每個分揀中心平均有 100 多個職位。

雖然庫存過剩且銷售明顯回落，但該公司仍押注電子商務的成長。Target 調降了假期季的預期，並宣布未來 3 年內削減多達 30 億美元的成本。它將在下周二 (28 日) 公布第 4 財季財報和全年財測。

該公司的電商銷售成長也有所放緩，部分原因是疫情初期的急劇成長造成陸期難以比較。在截至 10 月下旬的最近一季，數位銷售額成長不到 1%。而上年同期的第 3 季則成長近 29%。

本周，Target 的零售同業沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 預測，在疫情推動的銷售熱潮和通貨膨脹對家庭預算造成壓力之後，未來一年將更艱難。沃爾瑪預計本財年美國業務同店銷售額將成長 2% 或 2.5%，不包括燃料。家得寶則預計本財年的銷售將大致持平。

Target 全球供應鏈和物流長麥卡錫 (Gretchen McCarthy) 表示，無論經濟背景如何，Target 都必須滿足客戶的期望，也就是便捷地進行線上採購，「我們絕對在密切跟踪消費者支出。正在考慮最近的趨勢。」他指的是該零售商調降財測。

但是，她補充說，分揀中心將有助 Target 更好地滿足客戶的需求，無論他們是在網上購物、在店內購物還是路邊取貨。

她說，在經由分揀中心並由 Shipt 交貨的包裹中，有多達 40% 會在第二天到達客戶家門口；而 Target 的目標是提高這個比率。

大約在過去 6 年中，Target 採取「以商店為中心」的戰略。將其大約 1950 家商店變成迷你倉庫，員工可以在其中幫助挑選和包裝大部分線上訂單。根據公司備案文件，其近 97% 的總銷售額在第 3 財季可由單一分店完成。

然而，隨著線上銷售額的增長，Target 的後台擠滿了包裹。Target 開始測試分揀中心，這是一個設施，包裹從附近大約 30 到 40 家商店送達，被分配到更有效率的送貨路線，並由第三方承運人或 Target 旗下的外送公司 Shipt 合約勞工車輛取貨。它於 2020 年在明尼亞波利斯開設了第一家分揀中心。

它目前在明尼蘇達州、德州、科羅拉多州、伊利諾州、喬治亞州和賓州的主要市場開設了分揀中心。上個月在芝加哥和丹佛地區也新開了兩家。

麥卡錫說，改用這種模式後，Target 清理了其後台空間，並騰出時間讓店員幫助顧客。她拒絕具體說明每個分揀中心省下多少，但表示自分揀中心開放以來，公司已經節省了「數千萬美元的最後一英里費用」。

她說，在接下來一年裡，Target 預計將利用分揀中心交貨 5000 萬個包裹，高於 2022 年的 2600 萬個。