Target推出全新大型店面設計 強化當日結單服務

目標百貨 (Target Corporation)(TGT-US) 周四 (10 日) 公布其最新門店策略和設計的下一步發展，以更能服務客人和團隊成員並推動業務持續成長。

Target 最新的大型店面優化了額外的空間和新的設計元素，面積近 15 萬平方英尺，比現有連鎖店平均面積大出 2 萬多平方英尺。雖然該零售商將繼續開設各種規模的店面，但它將在未來幾年專注於這種大型店面。

Target 還將為其重新設計的店面設計帶來更開放的配置和本地化元素，以激發和服務客人的靈感，將在其現有連鎖店未來進行改建和新設店面中引入。

執行副總裁兼營運長穆里根 (John Mulligan) 表示：「Target 的門市是為客人提供服務的核心，無論他們是在店內閒逛、線上購物還是停車路邊取貨等當日服務。」「客人和團隊成員反映，來到 Target 是因為感受到了啟發、聯結和歡迎。經由重新設計過的店面和更大的商店形態，必可更能支持我們的當日服務，在整合功能的同時為客人提供更多他們喜歡的東西。」

這家零售商利用多年的研究和學習來創建更新的商店設計並發展其店面策略，以推出新的擴展方式。這些大型店面將為客人提供 Target 種類繁多的商品，支持備受歡迎的當日取貨服務，並實施以店面為中心的數位結單策略。

Target 最近在休士頓郊外的一個新地點推出全新的商店設計和更大面積的店面。

在專注於未來幾年全新的大型店面同時，該零售商將繼續開設各種規模的分店，為全美顧客提供服務，一如多年來其小型店面所做的那樣。

從 2023 年開始，Target 約 200 家門市的全面改造和幾乎所有 30 家新店中的半數以上都將採用全新設計元素。從 2024 年開始，Target 的所有改造舊店和新設店面都將採用重新設計的商店設計元素。