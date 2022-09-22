Target今年假期將雇用10萬名季節性勞工 並提前展開促銷

Target (TGT-US) 周四 (22 日) 宣布將在假期雇用 10 萬名季節性勞工，並自 10 月第一周就開始提供降價促銷。

該公司表示，將在現有的 Target 員工有機會安排假期輪班後雇用新員工。Target 在 2021 年的購物季雇用了相同數量的員工，而前一年則是雇用了 13 萬名員工。起薪在每小時 15 美元到 24 美元之間。

與此同時，沃爾瑪 (WMT-US) 本周表示，計畫在假期雇用 4 萬名員工，遠低於去年的 15 萬名。

在去年面對嚴峻的勞動力短缺後，零售商最近被迫大幅降價以出清多餘的庫存。在最近的財報中，Target 上季獲利下降近 90%，因為它必須大幅降價以吸引買家。

Target 周四還表示，它將比往年更早地開始其 Target Deal Day 促銷活動，降價活動將從 10 月 6 日開始。購物者還可以在 10 月初至 12 月 24 日期間善用 Target 的比價計畫。

即使提早展開促銷，但 Target 和其他零售商在今年假期可能不會獲得太多好處。今年的假日銷售預測並不樂觀，部分估計預測在剔除通膨影響後，將僅較 2021 年成長 1% 至 3%。